Ermenistan ile ABD nükleer enerji anlaşması imzaladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan'da...

Vance burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerinde katıldığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"ERMENİSTAN HRİSTİYAN DÜNYASININ EN ESKİ ÜLKELERİNDEN"

Toplantıda konuşan Vance, "Ermenistan dünyanın en eski Hristiyan ülkelerinden. Hristiyan medeniyeti ve kültürünün gerçek temel taşı.

Dindar bir Hristiyan olarak, bu ülkenin tüm dünya için paylaştığımız din için taşıdığı anlamı biliyorum." dedi.

NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANDI

Öte yandan iki ülke arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmayla ABD’li şirketlerin nükleer enerji alanında Ermenistan’a 9 milyar $ değerinde yatırım yapması bekleniyor.

"11 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İHA SATIŞI YAPACAĞIZ"

Başkan Yardımcısı Vance, ayrıca iki ilke arasında bir insansız hava aracı anlaşması imzalandığını duyurarak şunları kaydetti: