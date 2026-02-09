Ermenistan ile ABD nükleer enerji anlaşması imzaladı

- Ermenistan ve ABD, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı üzerine iş birliği anlaşması imzaladı.
- Anlaşma, ABD'li şirketlerin Ermenistan'da 9 milyar dolarlık nükleer enerji yatırımı yapmasını öngörüyor.
- Ayrıca Ermenistan, ABD'den 11 milyon dolarlık keşif dronu satın alacak.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan'da...
Vance burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Heyetlerinde katıldığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
"ERMENİSTAN HRİSTİYAN DÜNYASININ EN ESKİ ÜLKELERİNDEN"
Toplantıda konuşan Vance, "Ermenistan dünyanın en eski Hristiyan ülkelerinden. Hristiyan medeniyeti ve kültürünün gerçek temel taşı.
Dindar bir Hristiyan olarak, bu ülkenin tüm dünya için paylaştığımız din için taşıdığı anlamı biliyorum." dedi.
NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANDI
Öte yandan iki ülke arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı.
Bu anlaşmayla ABD’li şirketlerin nükleer enerji alanında Ermenistan’a 9 milyar $ değerinde yatırım yapması bekleniyor.
"11 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İHA SATIŞI YAPACAĞIZ"
Başkan Yardımcısı Vance, ayrıca iki ilke arasında bir insansız hava aracı anlaşması imzalandığını duyurarak şunları kaydetti:
Tarihimizde ilk kez, Ermenistan'a 11 milyon dolar değerinde keşif İHA teknolojisi içeren büyük bir askeri teknoloji satışı yapılacağını duyuruyoruz.
Başbakan Paşinyan bunu ülkesini güvende tutmak için kullanacak.