ABD: Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan tutum takınıyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DİPLOMATİK AYRICALIKLARI SONA ERDİ

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edilmesiyle ilgili soruları cevaplayan Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medyada paylaştığı mesajın ardından resmi olarak bildirimin bakanlıkta yapıldığını kaydetti.

Bruce, Rasool'un diplomatik ayrıcalıklarının bugün bittiğini ve cuma günü ABD'den ayrılması gerektiğini belirtti.

Rasool'un neden "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin ise Bruce, sorunun Büyükelçi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi olmadığını, Başkan'ı "beyaz ırkın üstünlüğü savunan aşırıcılarla" eşit tutması olduğunu dile getirdi.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ RASOOL "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ

Bruce, ABD'nin Güney Afrika'yla normalde iyi diplomatik ilişkileri olduğunun ancak halihazırda bazı sınamalar bulunduğunun altını çizerek "Güney Afrika, ABD ve müttefiklerine karşı saldırgan bazı tutumlar benimsedi. Buna, Hamas'ı değil İsrail'i UAD'de soykırımla suçlamaları da dahil. Aynı zamanda İran'la ticari ve askeri ilişkilerini geliştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Rubio, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirterek "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir." ifadelerini kullanmıştı.