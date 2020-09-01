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    ABD, Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

    ABD, Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

    Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs'a uygulanan 33 yıllık silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 22:13
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 22:13
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    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la yaşadığı gerilim devam ederken, ABD'den şaşırtan bir hamle geldi.

    ABD, Güney Kıbrıs'a uyguladığı 33 yıllık silah ambargosunu kaldırdığını bildirdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'i arayarak ambargonun kaldırıldığını söyledi.

    Bu görüşmenin ardınan ise ambargonun kaldırılması ABD'li yetkililer tarafından kamuoyuna açıklandı.

    ABD'DEN ŞAŞIRTAN KARAR

    ABD'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararı 'zamanlama manidar' yorumlarına neden oldu.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan da, ABD’nin Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı hakkında bir açıklama geldi.

    ABD, Güney Kıbrıs a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı #1

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

    Yapılan açıklamada, "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı karar Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır" ifadeleri yer aldı.

    Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

    "Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır.

    Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

    ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

    Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."

    ABD, Güney Kıbrıs a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı #2

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