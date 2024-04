Kendi dilini tasarlayan bir usta: J. R. R. Tolkien kimdir? Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Hobbit, Silmarilion gibi eserlerle okuyucuları büyüleyen Tolkien, dilbilim çalışmalarıyla ve kendine ait bir dil oluşturmasıyla da tanınıyor. Zeki ve başarılı yazarın bu mirası sonsuza dek edebiyat dünyasında yaşayacak.

Tolkien'in ardında bıraktıkları, onu sonsuza dek yaşatacak bir başarıya sahip.

Eserleri, tartışılan ve hayran duyulan başyapıtlar olarak geçiyor.

Hayal gücü, yaratıcılığı ve zekasının eserlerine yansıması ise edebiyat tarihinde yer alan değerli yazarlardan biri olmasını sağlıyor.

J. R. R. Tolkien'in yaşamı

John Ronald Reuel Tolkien, 3 Ocak 1892'de, günümüzün Güney Afrika'sının başkenti olan Bloemfontein'de doğdu. Babası Arthur Tolkien banka müdürüydü ve ailesiyle birlikte yaşıyordu.

Ancak, Tolkien'in hayatı trajedilerle doluydu. Üç yaşındayken, romatizmal ateşten babasını kaybetti.

Babasının ölümünden sonra annesi Mabel Tolkien, iki oğluyla birlikte İngiltere'ye gitti. Tolkien'in annesi onu ve kardeşlerini Katolik inanacıyla büyüttü. Bu inanç, Tolkien'in hayatının geri kalanında çok büyük bir önem taşıdı ve eserlerine de sık sık yansıdı.

Tolkien, Birmingham'daki King Edward's School'da okudu ve burada edebiyata olan tutukusu ile dilbilgisi yetenekleri iyice belirginleşti. Oxford Exeter Koleji'nde eğitimine devam etti ve bölümünü değiştirerek İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı tercih etti.

I. Dünya savaşının patlak vermesiyle Tolkien, İngiliz ordusuna katıldı. Savaş alanının onda bıraktığı etkiler ise sonraki yıllarda yazdığı eserlere yansıdı. Savaşta yaşadıkları, kitaplarındaki karanlık ve umutsuz yanların şekillenmesine sebep oldu.

Tolkien'in Orta Dünya'sı ve kendi dili

Tolkien, Oxford'taki akademik kariyerine devam ederken, 16 yaşında, eşi Edith Bratt ile tanıştı ve tanıştıktan 5 sene sonra evlendi. 1 kız ve 3 erkek olmak üzere dört çocukları oldu. İlişkisine çok değer veren Tolkien, aynı savaştan olduğu gibi bundan da ilham aldı. Tüm bu ilhamları 'Orta Dünya' adı verdiği kurgusal dünyasını büyütürken kullandı.

Orta Dünya evreni için kendi dil dizisini oluşturdu. Elf Dili, Kara Dil, Ork Dili, Valar Dili, Ent Dili gibi, eserlerinde geçen türlere diller tasarladı. Sadece dil tasarlamakla kalmadı, aynı zamanda alfabelerini de oluşturdu.



'Glossopoeia' terimini çıkaran oydu ve günümüzde bu terim, 'yapay dil oluşturma' anlamında kullanılmakta.

Tolkien'in ölümü

29 Kasım 1971'de eşini kaybetmesinden yalnızca iki yıl daha yaşadı ve 1973'te, 81 yaşındayken, kanayan ülser ve göğüs enfeksiyonundan öldü.

Eserleri

Tolkien sağken yayınlananlar:

1925 - Sir Gawain And The Green Knight (editör, E.V. Gordon ile birlikte)

1936 - Beowulf: The Monsters And The Critics

1937 - Hobbit

1939 - Fairy Stories

1949 - Farmer Giles Of Ham

1957 - Yüzüklerin Efendisi

1962 - The Adventures Of Tom Bombadil

1967 - Smith Of Wootton Major, The Road Goes Ever On

Tolkien öldükten sonra yayınlananlar:

1976 - The Father Christmas Letters

1977 - Silmarillion

1980 - Bitmemiş Öyküler

1981 - The Letters of J. R. R. Tolkien

1982 - Mr. Bliss

1983 - The Monsters And The Critics And Other Essays, Kayıp Öyküler Kitabı 1

1984 - Kayıp Öyküler Kitabı 2

1985 - The Lays Of Beleriand

1986 - The Shaping of Middle-Earth

1987 - The Lost Road and Other Writings

1988 - The Return Of The Shadow

1989 - The Treason Of Isengard

1990 - The War Of The Ring

1992 - Şairin Defeated

1993 - Morgoth's Ring

1994 - The War of the Jewels

1996 - The Peoples of Middle-earth

1998 - Roverandom

2007 - Húrin'in Çocukları

2008 - Tehlikeli Diyardan Öyküler

2015 - Kullervo'nun Hikayesi

2016 - Beren ve Lúthien'in Hikâyesi

2018 - Gondolin'in Düşüşü

2021 - The Nature of Middle-earth

2023 - Númenor'un Düşüşü