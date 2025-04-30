ABD halkı Trump’ın ikinci döneminden memnun değil

AA

Donald Trump’ın ikinci kez Beyaz Saray’a dönüşü, ABD kamuoyunda derin bir sorgulama sürecini de beraberinde getirdi.

Büyük bir umut ve mutlulukla başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın yönetimi, hayal kırıklığına dönüşmeye başladı.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS'nin, 17-24 Nisan tarihlerinde 1678 kişiyle yaptığı ankette, ABD halkının Trump'ın ikinci dönemindeki eylemlerine ilişkin fikri araştırıldı.

ABD HALKI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Anket, halkın yaklaşık üçte ikisinin Trump'ın ikinci dönemine ilişkin "hayal kırıklığı" yaşadığını ortaya koyarken çoğunluğun, ABD'deki denge ve denetleme mekanizmalarının Trump'ın eylemlerini sınırlamada yetersiz kaldığını düşündüğünü gösterdi.

SADECE YÜZDE 15'LİK KESİM MEMNUN

Katılımcıların yüzde 41'i Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade ederken yüzde 16'sı "karamsar" olduğunu belirtti.

Trump'ın ikinci dönemine ilişkin "iyimser" oy kullanan katılımcı oranının yüzde 28'i bulduğu ankette, Başkan'ın eylemlerinden "memnun" olan katılımcıların oranı sadece yüzde 15 oldu.

Şubat ayında yapılan ankette, Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade eden katılımcıların oranı yüzde 35, "karamsar" olduğunu belirten katılımcı oranı ise yüzde 18'di.

Anket sonuçları, ABD halkının Trump'ın eylemlerinden giderek daha fazla "endişe" duyduğunu gösteriyor.

MAHKEMELER TRUMP'IN GÜCÜNÜ SINIRLAYAMIYOR

ABD'lilerin yüzde 56'sı, Kongre'nin Trump'ın gücünü sınırlamak için yeterince çaba göstermediğini belirtirken yüzde 50'si, mahkemelerin ve yargıçların da bu konuda yetersiz kaldığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 53'ü, Trump yönetiminin denge ve denetleme mekanizmalarını korumak için yeterince çaba göstermediğini kaydetti.

CUMHURİYETÇİLER TRUMP'I SAVUNUYOR

Demokratların ve bağımsızların çoğu, Trump'ın yetkililerinin yeterince denetlenmediğini aktarırken Cumhuriyetçilerin yüzde 75'i, Trump yönetiminin doğru dengeyi kurduğunu savundu.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si, mahkemelerin Trump'ın yetkilerini sınırlandırmada aşırıya kaçtığını düşünüyor.

HALKIN ÜÇTE İKİSİ SİYASET YÜZÜNDEN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD'lilerin yüzde 63'ü ülkelerindeki siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" yaşıyor.

Demokrat ve Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 82'si, Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli seçmenlerin ise yüzde 45’i, bu kapsamda "hayal kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

Demokratlarda siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" artarken Cumhuriyetçilerde bu duygu, azalma eğilimi gösterdi.

HALKIN ÇOĞU CUMHURİYETÇİLERDEN MEMNUN DEĞİL

Katılımcıların yüzde 58'i, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kontrol etmesinin ABD için "olumsuz" olduğunu belirtti.

Ancak halk, Cumhuriyetçi yönetimden memnun olmamasına rağmen Demokratlara yöneliş konusunda güçlü bir işaret de göstermedi.

Kongre'deki Demokratları onaylayan katılımcıların oranı sadece yüzde 27 iken katılımcıların yüzde 46'sı her iki partinin liderinden de memnun olmadığını vurguladı.

HALK, TRUMP VE HARRIS ARASINDA KARARSIZ

ABD'liler, Trump'ın mı yoksa Harris’in mi daha iyi bir iş çıkaracağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Katılımcıların yüzde 42'si Trump'ın Harris'ten daha iyi iş çıkardığını düşünürken yüzde 41'i ise Harris'in daha başarılı olacağını, yüzde 16'sı ise ikisinin de performansının benzer olacağını savundu.

DEMOKRATLAR KENDİ PARTİLERİNİN LİDERLİĞİNDEN MEMNUN DEĞİL

Demokrat Parti'nin imaj sorunu, büyük ölçüde kendi seçmeninden gelen memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor.

Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimindeki bağımsızların yüzde 72'si, partilerinin Kongre'deki liderlerini onaylarken Demokrat veya Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 61'i partilerinin liderliğinden memnun olmadığını ifade ediyor.

Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 38’i parti liderlerinden memnun.