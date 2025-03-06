ABD Hazine Bakanı Bessent: Yaptırımlar konusunda tereddüt etmeyeceğiz

AA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, New York Ekonomi Kulübünde (ECNY) yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Önce Amerika" politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Son birkaç yıldır düzenleyici kurumların siyasi gündemlerin peşinden gittiğini öne süren Bessent, bunun önemli riskleri gözden kaçırdığını, büyümeyi engellediğini ve yenilikçiliğin önüne geçtiğini anlattı.

"TİTİZ BİR ANALİZ UYGULANMASI GEREKİYOR"

Bessent, Trump yönetiminin finansal düzenlemeleri daha verimli, etkili ve uygun şekilde uyarlanmış hale getirmeyi amaçlamadığına dikkati çekti.

Denetimin önemine işaret eden Bessent, düzenleyici kurumların birbirleriyle ve sektörle paralel çalışmasını sağlayacak şekilde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi.

Bessent, ülkede bankaların aşırı külfetli düzenlemeler ve bozuk bir denetim kültürüne maruz kaldığına değinerek, bu düzenlemelere titiz bir analiz uygulanması gerektiğini belirtti.

Amerikan halkı için çalışmayan uluslararası ekonomik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bessent, tarifelerle de bunun amaçlandığını kaydetti.

Bessent, sadece ABD'nin ihracatına uygulanan tarifeler değil, tarife dışı engeller, ihracatçılara haksız yere ceza uygulayan yasalar, küresel rekabeti ve ücretleri baskılayan hükümet politikaları ile sürekli ticaret fazlasına olanak tanıyan döviz manipülasyonu gibi bir dizi kriter çerçevesinde kötü aktörleri tespit ettiklerini bildirdi.

"İRAN'IN ULUSLARARASI FİNANS SİSTEMİNE ERİŞİMİNİ KAPATACAĞIZ"

Trump'ın geçen yıl eylül ayında ECNY'de yaptığı konuşmada yaptırımların aşırı kullanımının ABD dolarının üstünlüğünü etkileyebileceğini söylediğini hatırlatan Bessent, özensiz uygulanan yaptırımların yeni pazarlar yaratacağını ve bu pazarların da yaptırımlara maruz kalması gerektiğini ifade etti.

Bessent, Rusya'nın savaşa devam edebilmesinin en önemli faktörlerinden birinin, eski yönetimin Rus enerjisine yönelik zayıf yaptırımları olduğunu savunarak, "Bu yönetim güçlendirilmiş yaptırımları yürürlükte tutmakta ve barış müzakerelerinde bir koz sağlaması halinde bunları kullanmakta tereddüt etmeyecek. Başkan Trump'ın yönlendirmesine göre yaptırımlar, anında maksimum etki için açık ve agresif bir şekilde kullanılacak." diye konuştu.

'İRAN'I YENİDEN BEŞ PARASIZ YAPMAK' POLİTİKASI

Geçen ay Beyaz Saray'ın İran'a "maksimum baskı" kampanyasını duyurduğunu hatırlatan Bessent, İran'ın petrol tedarik zincirinin tüm aşamalarını hedef alan bir yaptırım kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Bessent, gelirlerinin transferini kolaylaştıran bölgesel tarafları hedef alarak İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini kapatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hazine bu ülkelerle samimi görüşmeler yapmaya hazır. İran'ın petrol sektörünü ve insansız hava aracı üretim kapasitesini kapatacağız. Önceden belirlenmiş ölçütlerimiz ve zaman çizelgelerimiz var. 'İran'ı yeniden beş parasız yapmak', güncellenmiş yaptırım politikamızın başlangıcı olacak. Eğer ekonomik güvenlik ulusal güvenlik ise Tahran ikisine de sahip olmayacak."

"ENFLASYON KONUSUNDA ENDİŞELİ DEĞİLİM"

Konuşmasının ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde ise Bessent, tarifelerin enflasyonist olup olmadığının sorulması üzerine, tarifelerin tek seferlik fiyat ayarlaması olabileceğini kaydetti.

Bessent, "Eğer tek seferlik bir fiyat ayarlamasıysa, hiçbir şey tarifelerden daha geçici değildir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik programın bütüncül bir hükümet programı olduğunu belirten Bessent, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden bu yana mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının, ham petrol fiyatlarının düştüğünü anlattı.

Bessent, "Bir süreklilik içinde, enflasyon konusunda endişeli değilim." dedi.

Tarife oranlarının zaman içinde düşüp düşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bessent, fikirlere açık olunması gerektiğini belirtti.

"TİCARET ORTAKLARIMIZA BAĞLI BİR YOL İZLEYECEĞİZ"

Bessent, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'li teknoloji şirketlerine büyük cezalar kestiğini ve bunun da bir çeşit tarife dışı engel olduğunu kaydederek, "Bu konuya bakacağız ve ardından karşılıklı olarak neler olabileceği hakkında konuşacağız. Bu bir yol olacak. Bunların çoğu 2 Nisan'da açıklanacak. Ticaret ortaklarımıza bağlı bir yol izleyeceğiz ve müzakere olacak." diye konuştu.

Tariflerin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Bessent, aynı zamanda ABD'nin önemli sektörleri ile çalışanlarını koruduğunu ve Trump'ın bunları müzakerelerde kullandığını kaydetti.

Bessent, tarifelerden elde edilen gelirin, bahşişlerden, fazla mesaiden ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmaması gibi vergi indirimlerinin finanse edilmesine yardımcı olacağını anlattı.