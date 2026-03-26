Gazze’de etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Gazze'de insanlık dramı devam ediyor...

Filistinliler açlık, susuzluk, hijyen sorunları ve yetersiz tıbbi yardım gibi ciddi sorunların pençesinde adeta can çekişiyor.

YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail'in aralıksız saldırılarına uğrayan Filistin halkı hayatta kalmaya çalışırken olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyorlar.

Geçen haftalarda kum fırtınası Gazze halkına zor günler yaşatmış etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları kum fırtınasına neden olurken çok sayıda çadır, hasar görme noktasına gelmişti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sefer de Gazze Şeridi'nde etkili olan yağmur ve soğuk hava, Filistinlileri olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, birçok yerde su birikti.

Han Yunus belediyesine bağlı ekipler, bölgede biriken suyu tahliye etmek üzere çalışma başlattı.