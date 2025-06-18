ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı

AA & Ensonhaber

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı habere göre Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

ALERJİK REAKSİYON

Öte yandan, bakanlık kaynaklarından kısa süre sonra yapılan açıklamada Noem'in alerjik reaksiyon nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.