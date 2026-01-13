Çin'de viral olan uygulama: 'Öldün mü'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyayı şaşırtan uygulama...

Çinli üç genç girişimci tarafından geliştirilen ve uluslararası pazarda “Demumu” adıyla sunulan 'Öldün mü?' uygulaması, Apple App Store’un ücretli uygulamalar listesinde hızla zirveye çıktı.

BBC ve Global Times’ın aktardığına göre uygulama, sayıları hızla artan yalnız yaşayanlar için basit ama çarpıcı bir güvenlik mekanizması sunuyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Uygulama, kullanıcıdan iki günde bir ekrandaki butona basarak “hayatta olduğunu” teyit etmesini istiyor.

Eğer bu onay iki gün üst üste verilmezse, üçüncü gün otomatik olarak önceden tanımlanan acil durum kişisine e-posta ya da bildirim gönderiliyor.

Giriş gerektirmemesi, kişisel veri talep etmemesi ve sade arayüzü, uygulamanın hızlı yayılmasında etkili oldu.

GENÇLER ARASINDA NEDEN YAYGIN

Başta yaşlılar için faydalı bir araç olarak düşünülse de uygulamanın asıl kullanıcı kitlesini büyük şehirlerde yalnız yaşayan genç profesyoneller ve öğrenciler oluşturuyor.

Pekin, Şanghay ve Şıncın gibi metropollerde yaşayan birçok kişi, evinde bir şey olması halinde kimsenin fark etmeyebileceği endişesi taşıyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanıcılar, uygulamayı 'yalnız yaşayanlar için sessiz bir güvence' olarak tanımlıyor.

İSİM VE TİCARİ BAŞARI TARTIŞMASI

Uygulamanın en çok konuşulan yönü ise doğrudan ve sert bulunan adı oldu.

Bazı kullanıcılar ismi uğursuz ve rahatsız edici bulurken, bir kesim de viral başarının arkasında bu çarpıcılığın olduğunu savunuyor.

Geliştirici şirket Moonscape Technologies, isim değişikliğini değerlendirdiklerini açıkladı. Yaklaşık 1000 yuan maliyetle geliştirilen uygulamanın şu anda 8 yuan karşılığında satıldığı, şirketin ise milyonlarca yuan değerleme üzerinden yatırım arayışında olduğu belirtiliyor.

Çin’de yalnız yaşayanların sayısının 2030’a kadar 200 milyona yaklaşacağı tahmin edilirken, 'Öldün mü?' uygulaması bu yeni yaşam biçiminin doğurduğu güvenlik ve görünmezlik kaygılarını da yeniden gündeme taşıyor.