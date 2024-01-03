ABD ile Katar arasındaki askeri üs anlaşması yenilendi ABD, Katar ile askeri üs anlaşmasını yeniledi. Anlaşma gereği Amerika'nın Katar’daki askeri varlığı 10 yıl daha devam edecek.

ensonhaber.com

Orta Doğu'da varlığını devam ettirmek isteyen ABD yeni bir anlaşma yaptı.

Son olarak Amerika ve Katar, başkent Doha yakınlarındaki üssün kullanım süresinin uzatılmasında anlaştı.

Böylelikle ABD, Katar'daki varlığını 10 yıl daha sürdürecek.

Bilindiği üzere Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü Katar'da bulunuyor.

ABD 10 yıl daha Katar'da

ABD'nin bölgedeki en büyük askeri üssü olarak bilinen Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, 1996 yılında 1 milyar dolara inşa edildi.

Başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde ABD, çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla asker bulunduruyor.

ABD, Katar'da ayrıca Es-Seyliye Kampı adı verilen bölgede de ABD ordusunun ortak ekipmanlarının muhafaza edildiği bir üsse sahip bulunuyor.

Öte yandan Katar, Afganistan'dan çekilme sürecinde ABD-Taliban görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Doha yönetimi, Hamas-İsrail müzakerelerinin yanı sıra, kısa süre önce Venezuela ve ABD arasındaki bir esir takasına da aracılık etti.

ABD'nin Orta Doğu'da toplam 46 askeri üssü var

ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin açık kaynaklardan derlenen verilere göre, Washington'ın Orta Doğu'daki 11 ülkede toplam 46 askeri üssü bulunuyor.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 1991'deki Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'da geniş bir askeri üs ağına sahip olan ABD'nin bölgedeki üsleri arasında, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Bahreyn'deki 5. Filo, 15 bini aşkın ABD askerinin konuşlandığı Kuveyt'teki 3. Amerikan Ordusu Karargahı ve yaklaşık 5 bin askerin konuşlandığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ez-Zafra Hava Üssü yer alıyor.

Yaklaşık 54 bin asker bulunuyor

ABD, 9 yıldır krizin pençesinden kurtulamayan Suriye'de ise 18 askeri üsse sahip. Orta Doğu'daki ABD askerlerinin tam sayısının ne olduğu belli olmamakla birlikte Pentagon'a göre, Orta Doğu'nun 11 ülkesinde yaklaşık 54 bin ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor.

ABD'nin askeri varlık bulundurduğu Orta Doğu ülkeleri; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Irak ve Umman olarak sıralanıyor.