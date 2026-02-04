ABD: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken İran gündemini değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü ve İran'la görüşmelerin 'planlandığı şekilde' gerçekleştirileceğini vurguladı.

Leavitt, "Başkan Trump, her zaman 'önce diplomasi' yolunu izlemek istiyor ancak tabii ki bu iki tarafın da iş birliğini gerektirir" dedi.

Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunun altını çizen Leavitt, ABD'nin geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını hatırlatarak, "Ancak İran'la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak" diye konuştu.

Amerikan medyasında ABD'li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeyi planladığı yönünde haberler yer almıştı.

İRAN: İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor ve görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor. Görüşmelerin yeri kesinleştiğinde duyurulacaktır" dedi.

Bekayi, "Temelde görüşmelerin yeri ve zamanı karmaşık bir konu değildir ve medya oyununa konu olmamalıdır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

ABD'li ve İranlı yetkililerin İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi; baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki talepleri dikkate aldıklarını belirterek müzakerelerin başlaması için Erakçi'ye talimat verdiğini bildirmişti.