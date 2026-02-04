Trump: Şu anda İran'la müzakere ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurgulayan Trump, "Bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla müzakere ediyoruz" şeklinde konuştu.

Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

"PUTİN SÖZÜNÜ TUTTU"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ve Moskova'nın 'bir hafta Ukrayna'ya saldırmama' sözünün hatırlatılması üzerine, Trump, "Bu konu, pazar gününden pazar gününe kadardı. Sonra da Rusya, Ukrayna'ya sert bir darbe indirdi. O (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), sözünü tuttu. Biliyorsun, bir hafta uzun bir süre" dedi.

Pazar günü söz konusu sürenin dolduğuna dikkat çeken Trump, "Ben onun savaşı bitirmesini istiyorum. Onunla konuştum, savaşı bitirmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonucunda barış anlaşmasına varmayı çok istediklerini vurguladı.