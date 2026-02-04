Miçotakis: Deniz sınırları çözülmeden Türkiye AB fonlarına erişemez

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, SKAI televizyonunda Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, iki ülke arasındaki sorunların dış müdahaleye kapalı olduğunu söyledi.

Miçotakis, sorunların çözümü için ABD’nin arabuluculuk teklifini kabul etmediklerini belirtirken, Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülebileceği mesajını verdi.

MİÇOTAKİS: DENİZ SINIRLARI ÇÖZÜLMEDEN TÜRKİYE AB’YE YAKLAŞAMAZ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki en büyük sorun ve en büyük farkın Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları olduğunu söyleyen Miçotakis, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları, MEB ve kıta sahanlığının belirlenmesi. Türkiye bu menüye başka konular da ekledikçe, bu yönde daha fazla ilerlemenin şu anda zor olduğunu anlıyorsunuzdur." dedi.

Yunan Başbakan Türkiye ile en büyük sorununun çözülmeden Avrupa Birliği'ne daha fazla yaklaşmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Miçotakis, "Biz çok net bir şekilde ifade ettik: Casus belli var olduğu sürece Türkiye Avrupa fonlarından yararlanamaz." dedi.

"FİDAN'IN MESAJLARI DOĞRU YÖNDE CESUR BİR ADIM”

Dışişleri Hakan Fidan'ın açıklamalarını dile getiren Mçotakis, Fidan'ın açıklamalarını olumlu karşıladığını söyledi ve "doğru yönde atılmış cesur bir adım" olarak değerlendirdi.

Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan görüşebiliyor olmamın sadece iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabii ki sadece Yunanistan-Türkiye ilişkilerini konuşmuyoruz. Yunanistan, daha geniş bir bölgede daha fazla girişimde bulunmaya her zaman hazırdır." diye devam etti.

Erdoğan ile görüştükten sonra konuya ilişkin daha fazla bilgi verebileceğini kaydetti.

"ÇÖZÜM ULUSLARARASI YARGI YOLUYLA MÜMKÜN"

Türkiye ile çözümün ancak uluslararası yargı yoluyla mümkün olabileceğini belirten Yunan Başbakan, "Öncelikle, çözümün kendisi, anlaşmazlığımızı uluslararası bir yargı organına havale etmek olabilir. Ancak, tabii ki, 'gri bölgeler teorisi' masada olduğu sürece, yani, dolaylı da olsa egemenlik, Ege'deki Yunan adalarının egemenlik hakları sorgulanırken ve üzerimizde bir savaş tehdidi asılı dururken, bu noktaya gelmemiz çok zor. " şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE ANLAŞMA FIRSATI KAÇTI MI?

Yunan Başbakan, Türkiye ile anlaşma fırsatının kaçıp kaçmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yunanistan'ın silahlandığı ve harekete geçtiğini belirten Miçotakis, bunun dış politika açısından bir caydırıcılık amacı taşıdığını söyledi ve şöyle devam etti: "Türkiye ile bir fırsat penceresi görmeyi beklemeden kendi gücümüze yatırım yapıyoruz. Biliyorsunuz, Yunanistan uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir. Bu nedenle, değerlerimizin gücünü savunacağız, ancak artık gücümüzün değerine de yatırım yapma zamanı geldi."

YUNANİSTAN-İSRAİL İLİŞKİSİ

Miçotakis, İsrail ile kurulan hattın, ABD ile temaslarla bağlantılı olduğunu söyledi ve Türkiye ile ilgili rekabet çerçevesinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. İsrail ile savunma sistemleri ve çeşitli yatırım anlaşmaları yaptıklarını ve İsrail'in buna ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Miçotakis, "İsrail, Avrupa pazarına girmek için bir dayanağa ihtiyaç duyuyor. Yani, bu derin ve geniş bir ilişki ve evet, ben de kişisel olarak bu ilişkiye çok yatırım yaptım. Ancak bu ilişki tek yönlü değildir. Körfez'deki diğer ülkelerle olan ilişkilerimize bakın. Birkaç hafta sonra Hindistan'a gideceğim. Avrupa Birliği'nin Hindistan ile yakınlaşması gerektiğini ilk dile getiren ülke Yunanistan'dı." dedi.

"ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

ABD'yi dost ülke olarak gördüklerini ve stratejik ilişkilerini koruyacaklarını belirten Miçotakis, yanı sıra AB'nin kendi savunma sistemini genişletmesi vurgusu yaptı. Son dönemde yaşanan gelişmelerin AB için "ani ve şiddetli bir uyarıcı" olduğunu dile getiren Yunan Başbakan, "AB'nin tek nükleer gücü olan Fransa, nükleer “şemsiyesini” diğer Avrupa ülkelerine genişletmeyi tartışıyor. Çok şey değişecek. Ama şunu söyleyebilirim: Biz bu gelişmelerin merkezinde olacağız. ABD ile stratejik ilişkilerimizi zedelemeden, Avrupa'nın stratejik özerkliği konusunda yürütülen bu tartışmada başrolü oynuyoruz." şeklinde konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Başbakan askeri cunta rejiminin düşmesinin ardından 1975'te ilk kez yürürlüğe giren Yunan anayasasının değiştirime sürecine ilişkin konuştu.

Güncel zorluklarla mücadele etmek için "cesur bir anayasa revizyonu" için muhalefet partilerine uzlaşma çağrısında bulundu.