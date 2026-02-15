ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu

- ABD, İran ve Rusya ile bağlantılı "Veronica 3" adlı gemiye Hint Okyanusu'nda el koydu.
- Gemi, Karayipler'den kaçmaya çalışırken takibe alınarak durduruldu.
- ABD, geminin Karayipler'deki abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığını açıkladı.
ABD ve Karayipler arasındaki gerilim devam ediyor.
ABD Savunma Bakanlığı, İran ve Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.
VERONICA 3 GEMİSİNE OPERASYON
Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler'de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığı belirtilen ‘Veronica 3’ gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, geminin Donald Trump’ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi.
"GİZLİCE UZAKLAŞMAYI UMUYORDU"
Açıklamada, “Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu.
Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk.” ifadeleri kullanıldı.