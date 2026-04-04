ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Savaşın bilançosu ağır...

ABD ile İsrail, 28 Şubat'tan bu yana İran'ı vuruyor.

İran bu saldırılara karşılık verirken savaşta bölgede oluşan hasar her geçen gün daha fazla artıyor.

24 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

İran Ulusal Acil Servis Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne dek 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu kişilerden 3’ünün 115 Acil Servis personeli olduğunu kaydeden Miadfer, diğerlerinin ise çeşitli bölümlerde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluştuğunu belirtti.

TOPLAM 2 BİN 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , 28 Şubat'tan bu yana İran genelinde ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 bin 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan saldırılarda 26 bin 500 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

ABD ve İsrail saldırılarında sadece askeri hedefleri değil sivil bölgeleri de hedef alıyor.

İran Kızılayı, 83 bin 351 konut, 21 bin 59 ticari birim, 600 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplamda 105 bin 325 sivil birimin zarar gördüğünü duyurdu.