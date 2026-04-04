Papa 14. Leo, Kutsal Cuma ayininde ritüelini yerine getirdi

Vatikan, 'Kutsal Cuma' olarak bilinen 3 Nisan Cuma günü, Aziz Petrus Bazilikası'nda İsa'nın Çilesi Ayini'ni Papa 14. Leo başkanlığında gerçekleştirdi.

Ayin, sessiz bir yürüyüşle başladı.

YERE KAPANIP DUA ETTİ

Ayinin başlangıcında Papa Leo, kırmızı tören giysileriyle tamamen yüzüstü yere uzanarak dua etti.

Papa 14. Leo'nun bazilikanın ortasındaki özel bir halı üzerine yerleştirilmiş yastığın üzerine uzandığı, ellerini kavuşturarak başını yere koyduğu ve uzun süre bu pozisyonda kaldığı görüldü.

KUTSAL CUMA RİTÜLİ YERİNE GETİRİLDİ

'Prostrasyon' olarak da adlandırılan bu ritüel, Katolik Kilisesi'nde Kutsal Cuma'nın en eski ve simgesel uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu hareket, İsa'nın çarmıha gerilişindeki acısına saygı, derin tevazu ve tövbe anlamı taşıyor.

Kırmızı renkli giysiler, İsa'nın kanını ve çilesini simgeliyor.

PAPA 14. LEO

Asıl adı Robert Francis Prevost olan Papa 14. Leo, Mayıs 2025'te seçilen ilk Amerikalı Papa olarak tarihe geçti.

Bu, onun ilk Kutsal Cuma'sı oldu.

Aynı gün ilerleyen saatlerde Roma'daki Kolezyum'da Çarmıh Yolu ayinine de başkanlık etti ve haçı tüm 14 istasyonda bizzat taşıdı.

RİTÜELİN ANLAMI VE GELENEĞİ

Prostrasyon yani yere kapanma, Katolik inancında özellikle Kutsal Cuma'da uygulanan bir ibadettir.

Papa ve din adamları, İsa'nın çilesini anmak için bu şekilde yere uzanarak hem bireysel hem de kolektif bir tövbe ve tapınma ifadesi sunar.