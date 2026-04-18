ABD istihbaratı: Çin, İran'a gelişmiş radar sistemi sağlayabilir

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) analistleri, Çin'in İran'a özellikle gelişmiş radar sistemleri sağlama seçeneğini değerlendirdiğini tespit ettiklerini iddia etti.

CBS News'ün konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu sistemlerin İran'ın düşük irtifada seyreden insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi tehditleri tespit etme kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği değerlendiriliyor.

"ENDİŞELERE YOL AÇTI"

İsmini belirtmek istemeyen yetkililer, Çin'in bu transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirterek elde edilen bulguların Washington'da İran'daki çatışmaların yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp diğer aktörlere de yayılabileceği yönünde endişelere yol açtığını ifade etti.

Ayrıca yetkililer, ABD istihbaratının Pekin'in doğrudan müdahaleyi gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden İran'a hava savunma sistemleri transfer etmeyi de değerlendirdiğini aktardı.

DIA, CIA ve Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum yapmadı.