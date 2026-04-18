Antalya'da cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Alanya ilçesinde sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs tutuklandı.
Antalya Alanya'da yaşayan C.K.'nin (47) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.
ŞÜPHELİ İKAMETİNDE GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hâkimliğince ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)