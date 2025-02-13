ABD istihbaratı İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığını rapor etti

AA & Ensonhaber

Wall Street Journal gazetesinin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre ABD istihbaratı İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu bilgisini içeren rapor hazırladı.

Raporda Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi.

İran'ın askeri altyapısının son dönemde zayıfladığı belirtilen raporda Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı.

ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda İsrail'in İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine önemli saldırılar düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

"İSRAİL'İN ABD'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"

İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu, bu yüzden İsrail'in destek için Trump yönetimine baskı yapabileceğini kaydetti.

Ayrıca saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.