İsrailli aşırı sağcı vekil: Filistinli çocuklar masum değil

İsrail parlamentosu Knesset’te konuşan aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan bir olayla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Kroizer, İsrail askerlerinin geçen haftalarda Batı Şeria’da bir Filistinli aileyi hedef aldığı saldırıya destek verdi.

Aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti

Olay, Batı Şeria’daki Tammun beldesinde meydana gelmişti. Alışverişten döndükleri belirtilen Filistinli bir ailenin bulunduğu araç, İsrail askerleri tarafından hedef alınmış; anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetmişti.

Kroizer, İsrail askerlerinin eylemlerini savunarak her koşulda askerlerin yanında olduğunu ifade etti.

"CENİN'DE MASUM ÇOCUK YOK"

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Kroizer, Batı Şeria’daki Jenin kentine atıfta bulunarak “Cenin’de masum sivil yok, masum çocuk da yok.” iddiasında bulundu. Vekilin sözleri insan hakları savunucuları ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kroizer ayrıca İsrail’in 2006 yılında işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden çekildiğini hatırlatarak, o dönemde doğan çocukların bugün Gazze’de İsrail’e karşı savaştığını öne sürdü.