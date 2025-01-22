ABD Kaliforniya yangınlarında son durum: Ölü sayısı 28'e yükseldi

İHA

ABD yangınlarla boğuşuyor...

Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan Palisades ve Eaton orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Son 24 saatte yangın riskinin yüksek olduğu ve kuvvetli rüzgarların etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Yangınlar bazı bölgelerde yayılmaya devam ederken yetkililer, bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınlar için "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısında bulunuldu.

ÖLÜ SAYISI 28

Bilanço ağırlaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 11, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28’e yükseldi.

TOPLAM 37 BİN DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan ve 6 bin 500’ü aşkın yapıyı küle çeviren Palisades Yangını'nın yüzde 65 oranında kontrol altına alındığı belirtilirken, 14 bin 21 dönümlük alana yayılan ve 9 bin 410 yapıyı kullanılamaz hale getiren Eaton Yangını'nın ise yüzde 89 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

YENİ YANGINLAR ÇIKTI

Öte yandan bölgede en az 3 yeni yangının çıktığı belirtildi. San Diego şehri yakınlarında çıkan ve 85 dönümlük alana yayılan Lilac Yangını’nın yüzde 50 oranında söndürüldüğü açıklanırken, San Diego şehri yakınlarında başlayan ve 17 dönümlük alana yayılan Pala Yangını’nın ise tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Jurupa Valey şehri yakınlarında çıkan ve 39 dönümlük alanda etkili olan Clay Yangını ile mücadele çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.