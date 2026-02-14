Abone ol: Google News

ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu duyuran ABD ordusu, ayrıca saldırıda 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 16:00
  • ABD, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneyi General Francis L. Donovan'ın talimatıyla vurdu.
  • İstihbarat, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğini doğruladı ve saldırı sonucu 3 kişi öldü.
  • ABD askeri güçleri saldırıdan zarar görmedi ve olay anına ait görüntüler paylaşıldı.

Karayipler'de yüksek gerilim devam ediyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

SALDIRI ANLARI PAYLAŞILDI

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.

