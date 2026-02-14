ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayipler'de yüksek gerilim devam ediyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

SALDIRI ANLARI PAYLAŞILDI

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.