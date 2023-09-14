ABD: Kim Jong-un - Vladimir Putin görüşmesinden endişeliyiz Beyaz Saray yetkilisi Kirby, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki gelişen savunma iş birliğine dair endişelerimiz var" dedi. Kirby, yasa dışı nükleer ve balistik füze programlarına olası destekten kaygı duyduklarını anlattı.

AA & Ensonhaber

Rusya'da gerçekleştirilen Putin-Kim görüşmesi, ABD'de yankılanmaya devam ediyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok'ta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamalarda, Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde Putin'in "yardım dilendiği" iddia edildi.

Son açıklama ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi.

ABD: Görüşmenin sonucunu tam bilmiyoruz

Kirby, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan savunma iş birliğinden "endişeli" olduklarını söyledi.

Kim Jong-un ile Putin arasındaki görüşmenin sonucunu tam bilmediklerini aktaran Kirby, Moskova'nın Pyongyang ile potansiyel silah anlaşması imzalamaya çalıştığını belirtti.

"Savunma iş birliğine dair endişelerimiz var"

Basın toplantısında konuşan Kirby, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Daha önce İran ve Rusya arasında gelişen savunma ilişkisinde de dile getirdiğimiz gibi Kuzey Kore ve Rusya arasındaki gelişen savunma iş birliğine dair de endişelerimiz var.

"Silah anlaşmasına varırlarsa 'uygun biçimde' ilgileneceğiz"

John Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer ve balistik füze programlarına destek vermesinin "önemli bir endişe kaynağı" olacağını vurguladı.

İki ülke arasındaki bu iş birliğiyle Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini geliştirebileceğine dikkati çeken Kirby, iki ülkenin bir silah anlaşmasına varması halinde "bununla uygun bir şekilde ilgileneceklerini" söyledi.

Putin-Kim görüşmesi

Putin ile Kim dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde bir araya gelmişti.

Kim, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkileri daha da geliştirmek istedikleri mesajını vererek, Putin'in ve Rusya hükümetinin kararlarını her zaman desteklediklerini söylemişti.

Rus lider: Verimli geçti

Putin de Kim ile görüşmesini "verimli" olarak nitelendirmiş, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.