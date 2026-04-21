ABD Kongresi’nde savaş karşıtı protesto

ABD’nin başkenti Washington’da, Kongre binasında düzenlenen savaş karşıtı protesto, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi. Kendilerini “Savaş Karşıtı Gaziler” olarak tanıtan grubun eylemi, çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla gündeme geldi.

KONGRE BİNASINDA SESSİZ EYLEM

Göstericiler, Kongre binasının “Cannon Rotunda” olarak bilinen ana salonunda bir araya gelerek İran’a yönelik askeri adımlara karşı tepkilerini dile getirdi. ABD askeri üniforması giyen protestocular, taşıdıkları dövizlerle mesaj verdi.

DİKKAT ÇEKEN KATILIM

Eyleme katılan bazı kişilerin koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyelerle alanda bulunması dikkat çekti. Protestocuların “Bir diğer savaşı kaldıramayız” ve “İran’a karşı savaşı durdurun” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent polisinin protestoculara plastik kelepçe takarak gözaltına aldığı yer aldı. Göstericilerin müdahaleye karşı direnmeden, sessiz eylemlerini sürdürdüğü gözlendi.

Protesto sırasında ABD milli marşı çalınırken, savaşta hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve sembolik bayrak katlama töreni gerçekleştirildi.

Eylemin, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turunun başlayacağı gün gerçekleşmesi dikkat çekti. Protesto, olası askeri adımlara yönelik kamuoyu tepkisinin bir yansıması olarak değerlendirildi.