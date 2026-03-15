ABD medyası: İsrail'in füze savunma mühimmatları ciddi derecede azaldı

ABD ile İsrail'in, İran’a karşı ortak askeri operasyonu sürüyor.

İSRAİL’İN FÜZE SAVUNMA STOKLARI KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.

Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

Bir ABD yetkilisi, İsrail'in düşük kapasitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi" dedi ve ABD'nin kendi füze önleme sistemleri konusunda benzer bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

"Bölgedeki üslerimizi, personelimiz ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" diyen yetkili, İsrail'in bu eksikliği gidermek için "çözümler ürettiğini" ekledi.

TRUMP: ABD NEREDEYSE SINIRSIZ BİR MÜHİMMAT STOKUNA SAHİP

Haber sitesinde, "ABD'nin kendi füze savunma sistemlerinden herhangi birini İsrail'e satmayı veya paylaşmayı isteyip istemeyeceği de belirsiz; bu durum da iç tedarik üzerinde baskı oluşturacaktır. ABD, geçmişte İsrail'e sağladığı askeri yardımlara füze savunma sistemlerini de dahil etmişti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde, Haziran 2025'te, ABD'nin İran ile 12 gün süren savaş sırasında 150'den fazla THAAD füze savunma sistemi kullandığı, bunun da o zamanki ABD envanterinin yaklaşık dörtte birine denk geldiği bilgilerine yer verildi.

ABD'li yetkililerin açıklamaları, İran'la daha uzun süren askeri çatışmanın füze önleme sistemlerinin tükenmesine yol açacağı ve ABD'yi dezavantajlı bir duruma düşüreceği yönündeki daha geniş endişelerin ortasında geldi.

Başkan Donald Trump, bu ayın başlarında, ABD'nin "neredeyse sınırsız" bir mühimmat stokuna sahip olduğunu söylemişti.

İSRAİL'İN FÜZE STOKLARINDA "BÜYÜK EKSİKLİK" OLDUĞUNU ABD'YE İLETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

Habere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.