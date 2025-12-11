ABD Merkez Komutanlığı: PKK/YPG'nin entegrasyonu kilit önem taşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye konferansında konuşan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper, 10 Mart'ta varılan entegrasyon anlaşmasına dikkati çekerek Washington'un, Şam'daki son görüşmeler dahil olmak üzere devam eden görüşmeleri "desteklemeye hazır" olduğunu belirtti.

"ENTEGRASYON, İSTİKRARLI BİR GÜVENLİK ORTAMINA YOL AÇACAKTIR"

Amiral Cooper, "SDG'nin Suriye hükümet güçleriyle başarılı şekilde entegrasyonu, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir güvenlik ortamına yol açacaktır." dedi.

Cooper, ABD ve Suriye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrarı koruma konusunda ortak çıkarı olduğunu dile getirdi.

CENTCOM için üç temel çalışma olduğunu belirten Cooper, bunları "Suriye'de DEAŞ'ın agresif bir şekilde takip edilmesi, SDG'nin Şam ile entegrasyonunun desteklenmesi ve terörle mücadele operasyonlarını güçlendirmek için Şam ile koordinasyon sağlanması" şeklinde sıraladı.