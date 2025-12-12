Eurovision 2024 kazananı, İsrail'e tepki olarak ödülünü iade ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2022 yılında Ukrayna ile girdiği savaşı gerekçe gösteren Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını yasaklamıştı.

İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetlerinin soykırım olarak nitelendirilmesinden sonra birçok insan, EBU'nun aynı yaptırımı İsrail'e de uygulamasını bekliyordu.

İsrail'in yarışmaya katılımına izin verilmesi, dünyadan büyük tepkilerle karşılandı.

Yakın zamanda 2024 Eurovision kazananından da dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖDÜLÜNÜ GERİ GÖNDERİYOR

2024 yılında, İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen yarışmayı İsviçre'yi temsil ederek kazanan sanatçı Nemo, Instagram sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in yarışmaya alınması kararına tepki göstererek ödülünü Cenevre'deki EBU genel merkezine iade edeceğini duyurdu.

Yaptığı konuşmada "Eurovision, her halk için birlik, beraberlik ve haysiyeti desteklediğini söylüyor ve bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılan şeyler de işte bu değerler." ifadelerini kullanan Nemo, Eurovision'a "İddia ettiğiniz şey olun." sözleriyle mesaj verdi.

Sahnede dillendirilen değerleri sahneden inince de yaşatmak gerektiğini savunan Nemo, Eurovision sözlerinin arkasında durmadığı sürece ödülü kabul etmediğini söyledi.

5 ÜLKE EUROVISION'DAN ÇEKİLMİŞTİ

İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve onların ardından İzlanda; İsrail'in katılımını protesto ederek Eurovision'u boykot edeceklerini açıklamıştı.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in şarkı yarışmasına katılımına izin verilişini 'soykırımın normalleştirilmesi' şeklinde tanımlamıştı.

Nemo, Mayıs ayında yaptığı açıklamasında, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasını desteklemediğini belirtmişti.