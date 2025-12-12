Batı Şeria'da bir Filistinli donarak öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında hayat şartlarının son derece kötüleştiği Filistin'de bir can kaybı daha yaşandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde çağrı merkezine, Şeyh Cerrah Mahallesinde bilinci kapalı bir adamın bulunduğu yönünde ihbar geldiği kaydedildi.

HİÇBİR YAŞAM BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

Açıklamada, hipotermi yaşayan ve vücudunda hiçbir yaşam belirtisi bulunmayan 50 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu ise adamın cesedinin Şeyh Cerrah Mahallesinde küçük bir su birikintisinin içinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Televizyonun haberinde bir gün önce de Netanya'da 53 yaşında bir adamın benzer şekilde (hipotermi nedeniyle) hayatını kaybettiği aktarıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ÜLKEYİ SARSTI

Ülkenin dün şiddetli yağışın etkisi altına girdiği ve pek çok bölgede evler ile yolların sular altında kaldığı dile getirildi.

Kızıl Davut Yıldızı'nın bu konuyla ilgili açıklamasında ise Askalan'daki (Aşkelon) Beit Shikma yerleşiminde evleri su bastığı ve insanların içerde mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 60 yaşlarındaki bir yaralıda hipotermi belirtileri görüldüğü belirtildi.