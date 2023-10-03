ABD merkezli Atlantik Konseyi: Menendez skandalı, Türkiye'nin F-16 almasıyla sonuçlanabilir Yunan ve Ermeni yanlısı politika izleyen Menendez'in devre dışı kalmasının, F-16 sürecine yeni bir soluk getirdiği belirtildi. Türkiye'nin, F-16'ları tedarik edememesi halinde, alternatiflere yönelme ihtimali de hatırlatıldı.

ensonhaber.com

Rüşvet skandalına karışan ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı tavırlarıyla biliniyor.

Menendez'in evinde ele geçirilen altınlar ve paraların ardından, söz konusu isme yöneltilen suçlamaların, Türkiye'ye F-16 tedarikinin önünü açabileceği belirtiliyor.

Daha önce yapılan yorumlarda, Başkan Joe Biden yönetiminin işinin kolaylaştığına dikkat çekilmişti.

'F-16'ların yolu açılabilir' yorumu

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin yayınladığı analizde, Menendez skandalının, Türkiye'nin F-16 almasıyla sonuçlanabileceği vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Eylül'de gazetecilere verdiği demeçte, "Menendez'in devre dışı kalması bir avantaj." dediği anımsatıldı.

Menendez, Yunan ve Ermeni yanlısı

Yaşananların, ABD-Türkiye ilişkilerinde değişiklikleri şimdiden harekete geçirmiş gibi göründüğü belirtilerek şunlar aktarıldı:

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Menendez, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirdi. Yunan ve Ermeni yanlısı meselelere daha olumlu yaklaştı.

Türkiye'ye savaş uçağı tedarikine karşı mektup

Biden'a hitaben yazılan bir mektupta, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını engellediği sürece yasa yapıcıların da F-16 savaş uçaklarının satışına karşı çıktığı belirtildi.

Mektupta açıkça belirtilmemekle birlikte, Türkiye'nin bu engeli kaldırmasının, ABD'nin uçağın satışına onay vermesinin önünü açabileceği kaydedildi.

F-16'ların satışını istemiyordu

Analizde, "Menendez, özellikle mektubu imzalayanlar arasında yer almıyordu." ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

Menendez'in ayrılması potansiyel bir değişim anlamına geliyor. Çünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak yabancılara silah satışları konusunda etkili veto hakkına sahipti. F-16'ların Türkiye'ye satışına karşı olduğunu sık sık söylüyordu.

Yeni alan açıldı

Menendez'in başkanlıktan ayrılmasının ABD'nin artık Türkiye'ye F-16 satacağını "garanti etmediği ancak masadaki anlaşmaya yeni bir bakış için alan açtığı" görüşü paylaşıldı.

F-16 satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantı kurulan yazının devamında ise "Şu anki risk, Türkiye'nin Kongre'den hareket beklerken, Kongre'nin de Türkiye parlamentosundan hareket beklediği bir açmaza dönüşmesidir." denildi.

"Türkiye, jetlerini başka yerden temin etmeye çalışırsa..."

Söz konusu savaş uçaklarını temin edemeyen Türkiye'nin, yönünü alternatif seçeneklere çevirebileceğine de vurgu yapıldı: