ABD merkezli Foreign Policy: Türkiye, Türk dünyasını birleştiriyor Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın kontrol sağlamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme vizyonunu gerçeğe dönüştüreceği belirtildi.

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Azerbaycan toprağı Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulmasının yankıları sürüyor.

Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan ordusunun elde ettiği başarı ve bunun jeopolitiği nasıl şekillendireceği tartışma konusu oldu.

Bölgedeki Zengezur koridoru, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bağlantı sağlayacak olmasıyla göze çarpıyor.

Karabağ'ın jeopolitik etkisi

Hedef, Azerbaycan'ın batısını ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni kara ve demir yolu hatlarıyla Türkiye'ye bağlamak.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı almasının geniş kapsamlı jeopolitik sonuçları var." dedi.

Türkiye stratejik zafer olarak görüyor

Karabağ'daki gelişmenin Türkiye tarafından stratejik bir zafer olarak görüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

Türkiye, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ele geçirmesinin Zengezur koridoru projesine olanak sağlayacağına inanıyor.



Koridor, Azerbaycan ile Ermenistan'ın güneybatısında yer alan Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ticareti kolaylaştıracak.

Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme vizyonu

Bu şekilde Türkiye ile Azerbaycan arasında Nahçıvan üzerinden doğrudan ticari bağların kurulmasına imkan tanınacağına işaret edildi.

Analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme vizyonu gerçeğe dönüşecek." denildi.

Türkiye'nin ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni topraklarının bir bölümünden geçecek demiryolu inşa etme planını da desteklediği, Erivan ve İran'ın ise bu demiryolu projesine karşı çıktığı kaydedildi.

Enerji bağları güçlendirilecek

Ankara ile Bakü arasındaki enerji bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edilen yazıda şunlar aktarıldı:

25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşasına ilişkin törene katıldı.



2024'te tamamlanması planlanan bu boru hattı, Iğdır ile Türkiye-Azerbaycan sınırı arasında 80 kilometre, Nahçıvan'a ise 27 kilometre kadar uzanıyor.

Söz konusu boru hattının, Erdoğan ile Aliyev'in Zengezur koridorunu bir enerji geçiş rotasına dönüştürme hedeflerine yardımcı olacağına da dikkat çekildi.

Ermenistan'a 'fayda' hatırlatması

Diğer taraftan, "Türkiye'nin bağlantı projelerinin başarısı Ermenistan'ın rızasına bağlı." denilerek, projenin Erivan'a sunacağı yararlar hatırlatıldı:

Türkiye, bu çıkmazı aşmak için bağlantı projelerinde Ermeni katılımının ekonomik faydalarını muhtemelen vurgulayacaktır.

Paşinyan üzerindeki iç baskı

Ermenistan'daki iç baskıların, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmesini engelleyebileceği aktarıldı.