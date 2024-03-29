ABD merkezli Politico: Kaybeden İmamoğlu, muhalefeti kargaşaya düşürecek 2023 seçiminin muhalefet için yıkıcı olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun pazar günü kaybetmesi ihtimaline işaret edilerek "Muhalefet toparlanamaz" denildi.

ensonhaber.com

Uluslararası basında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili en çok nabzı tutulan şehirlerin başında İstanbul geliyor.

İngiliz basınında yer alan analizlerde, muhalefetin 2023 cumhurbaşkanı seçiminden sonra dağılmasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesini zorlaştırdığına dair görüşlere yer verildi.

ABD merkezli Politico dergisi de İstanbul'da kurulacak sandıklardan çıkması muhtemel sonuçların yol açabileceği durumları değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı seçimi, muhalefet için yıkıcıydı"

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, 31 Mart'a saatler kala, İBB'de koltuğu devralmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dergi, "Geçen yılki cumhurbaşkanı seçimi, muhalefet için yıkıcıydı." diye yazdı.

"İmamoğlu kaybederse muhalefetin kalesi ortadan kalkacak"

Muhalefetin, 2023 seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için "en iyi şans" olarak gördüğü belirtilerek, Kurum'un kazanması halinde "muhalefetin kalesinin ortadan kalkacağı" kaydedildi.

"İstanbul, Türkiye'nin kalbi"

İstanbul'un Türkiye için öneminden söz edilen analizde, şu notlar paylaşıldı:

İstanbul sadece Türkiye'nin ticari ve ekonomik merkezi değil, aynı zamanda ülkenin kültürel ve entelektüel kalbidir. Türkiye'nin küçük bir evreni...



İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmak anlamına gelir.

"Muhalefet toparlanamaz, kargaşa içinde olur"

İmamoğlu kaybederse, muhalefetin gücünü toplayamayacağı ifade edilerek "Tam bir kargaşa içinde olurlar." denildi.

"10 yıl sürebilir"

Muhalefetin, İstanbul'da ve Ankara gibi diğer büyük şehirlerde aldığı yenilginin ardından toparlanmasının "10 yıl sürebileceği" görüşüne yer verildi.