ABD merkezli Time dergisinin Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan'ı yenebilecek adam Kılıçdaroğlu'nu 'son umut' olarak gösteren dergi, CHP Lideri'nin 'sakin birisi' olduğunu yazdı. 6'lı masanın adayının, Batı ile ilişkileri yeniden kuracağını söylediği belirtildi.

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6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Time dergisinin radarına girdi.

ABD merkezli derginin, "Erdoğan'ı yenebilecek adam" başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetmesi dikkat çekti.

Time'ın Kılıçdaroğlu'na bakışı: Son umut

Dergiye konuşan Kılıçdaroğlu, "demokrasiyi savunduklarını" söyledi. Söz konusu haberde Kılıçdaroğlu için, "Milyonlarca Türk, onu son umut olarak görüyor." ifadesi kullanıldı.

Bununla birlikte, 14 Mayıs seçimlerini kazanmanın, "Ankara-İstanbul arası 280 mil yürümekten daha zor olacağı" belirtildi.

"Ben sakin bir insanım"

Kılıçdaroğlu için "sakin birisi" imajı çizilen yazıda, CHP Lideri'nin şu sözlerine yer verildi:

Ben sakin bir insanım. Çok sert eleştirilere karşı soğukkanlılığımı korurum ve sonra yanıt veririm.

"Kemal asla bağırmaz"

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu da "Kemal asla sesini yükseltmez, asla bağırmaz." diye konuştu.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şüphelilerin iadesinin istendiği İsveç'in NATO'ya katılım girişimini askıya aldığı anımsatıldı.

"ABD, NATO ve AB ile ilişkileri yeniden kuracağını söyledi"

Rusya ile ilişkileri gerekçe gösteren ABD'nin, Türkiye'yi üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkardığı belirtilerek şöyle denildi:

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 'yeniden uygar dünyanın bir parçası' yapmak için ABD, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri yeniden kuracağını söyledi.

Amerikalı Rifkin'i seçti

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, kazanması halinde, Türkiye'ye yatırım çekmek için Amerikalı Jeremy Rifkin'in de aralarında bulunduğu bazı isimleri ekonomi danışmanları olarak seçtiği anımsatıldı.

