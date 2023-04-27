Almanya Tarım Bakanı Özdemir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek Yeşiller'den 57 yaşındaki Özdemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'zafer' kazanmasını istedi.

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Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik rengini belli etti.

Türkiye karşıtı tavrıyla bilinen Özdemir, Alman basınından RND'ye verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istediğini açıkça dile getirdi.

Yeşiller üyesi Özdemir, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun zaferini istedi

Açıklaması Spiegel tarafından aktarılan Özdemir, şöyle konuştu:

Muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferi, 'demokrasiye dönüşün yolunu açacaktır.'

Algı operasyonu: Oylar manipüle edilebilir

Türkiye seçimlerine yönelik algı oluşturmaya çalışan Özdemir, 'olası oy manipülasyonundan' endişeli olduğunu söyledi.

Cem Özdemir, Kılıçdaroğlu için 'fırsatlar' gördüğünü anlatırken, seçimin sonucunun 'her zamankinden daha açık' olduğunu savundu.

1,5 milyon Türk oy kullanabilecek

Öte yandan, Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon Türk seçmeninin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Almanya'da 2018 seçiminin sonuçları

24 Haziran 2018 seçimlerinde Almanya'da kurulan sandıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 65 oranında oy çıktı.

Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 22 düzeyinde kaldı.