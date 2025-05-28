ABD, öğrenci vize görüşmelerini durdurdu

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ABD basını, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili 'daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar' öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENECEK

Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmedi.

Belgede, 'teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan' yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.

GÖÇMENLİK KARARLARINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLECEK

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri adlı kuruluş, nisan ayında Yahudi bireylere yönelik 'antisemitik sosyal medya faaliyetlerini ve tacizi' göçmenlik haklarını reddetme gerekçesi olarak değerlendireceğini duyurmuştu.

Kuruluş yetkilileri, sosyal medyada antisemitik terörizmi veya örgütleri destekleyen paylaşımları göçmenlik kararlarında olumsuz faktör olarak değerlendireceklerini belirtmişti.