İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na internet sitesinde paylaşılan raporda ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI

Rapora göre 12'si 18 yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

18 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, 16. güne ilişkin raporunda ölü sayısının 664'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 721'e yükseldiğini duyurmuştu.