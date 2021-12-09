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    ABD öncülüğündeki muharip güçler Irak'tan çekildi

    Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerinin Irak'tan çekildiğini açıkladı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 14:05
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    ABD öncülüğündeki muharip güçler Irak'tan çekildi

    Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin ülkedeki görevinin sona erdiğini söyledi.

    MUHARİP GÜÇLER IRAK'TAN ÇEKİLDİ

    Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

    İran'a yakın Şii milis gruplar, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

    ABD öncülüğündeki muharip güçler Irak tan çekildi #1

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