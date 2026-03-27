ABD, Orta Doğu’ya 10 bin asker daha göndermeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran ile diplomatik görüşmeler devam ederken Orta Doğu’ya ilave asker gönderme seçeneğini masaya koydu. Wall Street Journal’ın haberine göre, Pentagon yetkilileri, Başkan Donald Trump’a bölgedeki seçenekleri genişletmek amacıyla yaklaşık 10 bin ek askerin konuşlandırılmasını değerlendirdiklerini belirtti.

Bu askerlerin, halihazırda gönderilmesi planlanan 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni’nden binlerce askere ek olarak bölgeye sevk edileceği ifade edildi. Henüz bu askerlerin tam olarak hangi noktalara konuşlandırılacağı açıklanmadı.

BAŞKAN TRUMP'IN EMRİNDE TÜM ASKERİ SEÇENEKLER VAR

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, asker sevkiyatına ilişkin tüm duyuruların Pentagon tarafından yapılacağını vurguladı ve “Başkan Trump’ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, WSJ 24 Mart’ta Pentagon’un 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askeri “acil müdahale gücü” kapsamında Orta Doğu’ya göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL VE İRAN GERİLİMİ

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından Tahran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’deki ABD üslerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda eski İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump ise dün İran ile müzakerelerin “çok iyi gittiğini” belirterek, İran’ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan’a kadar durdurduğunu açıkladı.