ABD: Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde kaybedecek zamanımız yok

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Amerikan CBS News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde sürecin hızlanması gerektiğine vurgu yaptı.

"BİZİ OYALIYORLAR MI YAKINDA ÖĞRENECEĞİZ"

Rubio, Türkiye'de Rus heyeti ile Ukrayna heyeti arasındaki görüşmelere de atıf yaparak, müzakere sürecinde sabırlı olunması gerektiğini ancak kaybedecek vakitlerinin de olmadığını dile getirdi.

Rusya'ya "gerçek olmayan talepleri" gündeme getirmeme konusunda dolaylı şekilde uyarıda bulunan Rubio, "(Moskova) Bizi oyalıyorlar mı? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çok yakında öğreneceğiz." dedi.

"BİRAZ SABIRLI OLMAK GEREKİYOR ANCAK KAYBEDECEK ZAMANIMIZ DA YOK"

Rubio, şunları söyledi: