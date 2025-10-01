ABD Savaş Bakanı ordudaki şişman generallere savaş açtı

ABD'de şişman generallerin başı dertte...

Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte, Virginia eyaletinin Quantico kentinde toplanan amiral ve generallere konuşma yaptı.

'ŞİŞMAN GENERALLERE' SAVAŞ AÇTI

Hegseth, komutanlara, "Eğer bugün söylediğim sözler yüreğinizi sızlatıyorsa, o zaman onurlu olanı yapıp istifa etmelisiniz." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Hegseth, askerlerin kilolu görünümünü eleştirerek, "Pentagon koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmek kesinlikle kabul edilemez." dedi.

GENERALLER SESSİZCE DİNLEDİ

Hegseth, sessizce oturan dinleyicilere, "Profesyonel olmayan görünüm dönemi sona erdi. Artık sakallı adam yok." diye seslendi.

ORDUDAN ATMA TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, 30 Eylül'de Beyaz Saray'dan törene katılmak üzere ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, eğer beğenmediği askeri liderler olursa anında görevden alacağını söyledi.

Trump, Hegseth ile birlikte katıldığı komutanlarla buluşmasında da, bir saatten fazla süren konuşması için kürsüye çıktığında bir espriyle söze başladı "Söylediklerim hoşunuza gitmiyorsa, odadan çıkabilirsiniz. Elbette rütbeniz de gider, geleceğiniz de." ifadelerini kullandı.