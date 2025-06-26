ABD Savunma Bakanı Hegseth: Medya skandal peşinde koşuyor

Hollanda'nın Lahey kentinde NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katılırken Trump'a eşlik eden isimlerden biri de Savunma Bakanı Pete Hegseth oldu.

Zirvenin sona ermesiyle Washington'a dönen Hegseth, Pentagon merkezinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"YALAN SÖYLESELER DE NÜKLEERİ YOK ETTİK"

Medyanın yalan söylediğini ifade eden Hegseth şu ifadeleri kullandı:

Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. İran'a operasyonumuz rüya gibiydi.

MEDYAYA SORUMSUZLUK SUÇLAMASI

Hegseth, "İstihbarat raporu, operasyonu başarısız olarak göstermek için sızdırıldı" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, "Medya, ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket etti" dedi.

SIZDIRILAN RAPORA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan ön raporun medyaya sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Hegseth, "Şu an Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte bu raporun sızdırılması hakkında inceleme başlattık. Bu değerlendirme iç amaçlıydı ve CNN ile diğerleri çok başarılı Başkanı karalamaya çalıştı." ifadelerini kullandı.