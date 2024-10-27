ABD Savunma Bakanı: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli

Orta Doğu topraklarında gerilim had safhada...
İran ve İsrail arasında süren çatışmalar hız kazanırken İsrail, 500 füzeyle topraklarını hedef alan İran'a misilleme saldırısında bulunmuştu.
İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırının ardından itidal çağrıları yeniden yükseldi.
MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, bölgedeki gerilimi azaltma fırsatlarını vurguladığını söyledi.
"İRAN, İSRAİL SALDIRILARINA KARŞILIK VERME HATASINA DÜŞMEMELİ"
İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Austin açıklamasında, “İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli” dedi.
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