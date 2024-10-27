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ABD Savunma Bakanı: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli

ABD Savunma Bakanı: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in misilleme saldırısının ardından İran'ı uyararak, “İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da bu karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli” dedi.