Trump, Macron'un kendisine attığı mesajları yayınladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki, inişli-çıkışlı bir şekilde devam ediyor.

İkili lider arasında zaman zaman gerginlikler olurken Trump, bu kez Macron'un kendisine attığı mesajları kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

"GÖREVDEN AYRILACAK"

Trump, gazetecilerle yaptığı röportajda Macron'un kurula katılmayacağı ile ilgili sorulan soruya, "Öyle dedi mi? Zaten kendisini kimse istemiyor…

Birkaç aya görevden ayrılacak. Düşmanca konuştuysa şarabına şampanyasına yüzde 200 vergi koyarım. Katılmasa da olur. Zaten gidecek." dedi.

"DOSTUM, SURİYE KONUSUNDA AYNI FİKİRDEYİZ"

Ayrıca ABD Başkanı, Macron'un kendisine gönderdiği bir mesajı paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın mesajında, "Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda da birlikte çok büyük işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum.

Gelin büyük işler inşa etmeye çalışalım. Davos’tan sonra perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim.

Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da görüşmelerin davet edebilirim. ABD’ye dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yiyelim. Emmanuel" ifadeleri yer aldı.