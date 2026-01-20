20 yılın en güçlü Güneş Fırtınası geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneş'te meydana gelen oldukça büyük bir patlamadan sonra yaşanan şiddetli güneş fırtınası Dünya'ya ulaştı.

Bilim insanları, normal şartlar altında rastlanmayan bölgelerde kuzey ışıklarının görülebileceğini bildirdi.

GPS'LER BOZULABİLİR

Uydu tabanlı iletişim ağlarında ve GPS sistemlerinde fırtına sebepli hataların meydana gelebileceği raporlandı.

ŞİDDETİ 5 ÜZERİNDEN 4 ŞEKLİNDE SINIFLANDIRILDI

ABD Ulusal Hava Servisi'ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), olayın seviyesini 5 üzerinden 4 olarak sınıflandırdı.

SWPC, benzer şiddette bir güneş fırtınasının en son Ekim 2003'te bir görüldüğünü ve bunun son 20 yılın en güçlüsü olduğunu duyurdu.

2003'TE AKSAKLIKLAR YAŞANMIŞTI

Bu çeşit fırtınalar, uzmanlara göre, özellikle uzay görevlerini, havacılığı ve uydu operasyonlarını etkiliyor.

2003'teki fırtına sırasında da İsveç'te elektrik kesintileri meydana gelmiş ve Güney Afrika'da trafolar zarar görmüştü.

RADYASYON RİSKİ OLUŞTURUYOR

Bu tip fırtınalar, kutup rotasında bulunan yolcu uçakları ve alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için radyasyon tehlikesinin artması anlamına geliyor.

SWPC'nin havayolu şirketlerini, NASA'yı, ABD Havacılık İdaresi'ni (FAA), Acil Durum Yönetim Ajansı'nı (FEMA) ve elektrik şebekesi operatörlerini fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyardı.

Bilim insanları, önümüzdeki günlerde aktif bir güneş lekesi bölgesinden yeni patlamalar meydana gelmesi ve bunların da Dünya'ya yönelmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.