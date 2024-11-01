ABD seçim anketi: Kamala Harris liderliği elinde tutuyor

Haber Merkezi

ABD başkanlık seçimlerine günler kaldı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı başkanlık seçiminin adayları Donald Trump ve Kamala Harris, mitinglerine ve çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim gününe 5 gün kalmışken gerçekleştirilen son anketler ise heyecan verici sonuçlara sahne oldu.

The Guardian ve Amerikan iş dünyasının en güvenilir dergilerinden biri olan Forbes, adayların rekabetine ilişkin yeni anketlerini açıkladı.

ULUSAL BAZDA KAMALA HARRIS ÖNDE

Ulusal bazda bir seçim araştırması yapan The Guardian gazetesi, Kamala Harris'in iki puan farkla seçim yarışını önde götürdüğünü açıkladı.

Katılımcılara göre Kamala Harris'in Orta Doğu'da süren savaşlara ilişkin muğlak açıklamalar yapmasına rağmen seçimi önde götürmesinin sebebi, başkan olduğunda "çok fazla karışıklığa sebep olmayacağına" dair inanışlar.

FORBES: KAMALA AZ FARKLA ÖNDE DİYOR

Forbes dergisi tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Demokratların adayı Harris, ulusal bazda yapılan ankette yüzde 49 oranıyla liderliği elinde tutuyor.

Katılımcıların yüzde 49'u Trump’ın ekonomi yönetiminde en iyi konumda olduğunu düşünüyor.

Trump, Orta Doğu'daki çatışmalar ve göçmenlik konularında da en iyi başa çıkacak isim olarak öne çıkıyor.

Ancak Harris, katılımcılardan yüzde 50 oranıyla kürtaj konusunda daha iyi bir konumda bulunuyor.

HARRIS DAHA GÜVENİLİR

Harris, anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 45'i tarafından daha güvenilir ve yasaları uygulamada daha etkin olarak görülüyor.

Trump ise katılımcıların yüzde 48'i tarafından yolsuzluğa daha yatkın bir başkan olarak algılanıyor.

EYALET BAZINDA SONUÇLAR

Seçim anketi, eyalet bazında kontrol edildiğinde, batı bölgelerinin Harris ise, Doğu bölgelerinin ise daha çok Trump'ı tercih ettiği anlaşıldı.

KALİFORNİYA'DA HARRIS ÖNDE

Yaklaşık 39 milyon nüfusa sahip olan Kaliforniya eyaletinde anket katılımcıları Harris'i daha güvenilir buluyor.

Katılımcıların çoğu Harris'in başkanlık yarışını kazanmayı "hakettiğini belirtiyor.

Harris'in Kaliforniya'da yüzde 59,4 oy oranı alması bekleniyor.

TEKSAS'DA TRUMP GALİP

28 milyon nüfusu ile ABD'nin en kalabalık eyaletlerinden biri olan Teksas'ta Trump, 8 puan farkıyla liderliği elde etti.

FLORİDA TRUMP DİYOR

21 milyon nüfusa sahip Florida'da, Trump 5 puan farkla seçim yarışını önde götürüyor.

NEW YORK'TA GALİP HARRIS

19 milyonluk bir nüfusa sahip olan New York'ta seçmenler, Trump'ı başkanlığa uygun biri görmüyor.

Katılımcıların yüzde 50'si Harris diyor.

ILLINOİS'DE DEV FARK: KAMALA DİYORLAR

ABD'nin en kalabalık dördüncü eyaleti olan Illinois'de Kamala Harris, Donald Trump'a büyük fark attı.

Harris, 17 puanlık farkla zaferi göğüsledi.

PENSİLVANYA'DA KIYASIYA REKABET

Kilit eyaletlerden biri olarak görülen ve 12 milyon nüfusa sahip olan Pensilvanya'da katılımcılar, az bir farka Trump diyor.

2 gün art arda yapılan anketlerde, Trump'ın oy farkının belirgin olarak arttığı gözlemlendi.

Forbes'in yaptığı araştırmada ise iki aday da eşit puana sahip olarak ölçüldü.

MİCHİGAN'DA TRUMP AZ BİR FARKLA ÖNDE

Seçimin kilit eyaletlerinden biri olan Michigan'da ise sonuçlar değişkenlik gösteriyor.

Anketlerin her gün yenilendiği Michigan'da son araştırmada Trump 1 puan farkla öne geçti.

Washington Post araştırmacılarına göre ise, anketlerin aksine bu eyalette Harris avantajlı olarak görülüyor.

KUZEY CAROLİNA'DA HARRIS RÜZGARI

Kuzey Carolina eyaletinde Harris, 4 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

GEORGİA'DA TRUMP ÖNDE

Georgia eyaletinde yapılan ankette ise Trump'ın 2 gün içinde yapılan anketlerin ikisinde de önde olduğu görüldü.

WİSCONSİN'DE BERABERLİK

Donald Trump'ın çöp kamyonu ile miting yaptığı Wisconsin'de ise beraberlik söz konusu.

NEVADA'DA TRUMP İSTENİYOR

Nevada eyaletinde gerçekleştirilen ankete göre ise Trump, Harris'e 4 puan fark atarak liderliği elde etti.