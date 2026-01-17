Abone ol: Google News

Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 15:51
  • Endonezya'da içinde 7 mürettebat ve 3 yolcunun bulunduğu uçak kayboldu.
  • Uçak, Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde sinyalini kaybetti.
  • Arama çalışmaları hava şartlarından kaynaklanan sorun nedeniyle başladı.

Asya ülkesinde uçak kazası...

Antara'nın haberine göre Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın sinyali, Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildi.

HAVA KAYNAKLI

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı.

KURUMLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.

