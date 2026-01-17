Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asya ülkesinde uçak kazası...

Antara'nın haberine göre Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen ATR 42-500 tipi uçağın sinyali, Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildi.

HAVA KAYNAKLI

Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini aktardı.

KURUMLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uçak için arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.