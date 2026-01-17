Suriye ordusundan yeni duyuru: Operasyon Fırat'ın doğusuna genişliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de işler kızışıyor.

Şam yönetimi, dün gece itibariyle Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir beldesinde örgütün konuşlandığı noktalara saldırı düzenledi.

Ordunun harekatı sonrası terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütü SDG’nin Halep'in doğusundan çekilme kararı aldığını duyurdu.

"GÜÇLERİMİZİ ÇEKMEYE KARAR VERDİK"

Abdi, açıklamasında "Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 07.00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik." dedi.

YENİ ASKERİ OPERASYON YOLDA

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyururken yeni bir açıklama geldi.

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

HAVALİMANI GERİ ALINDI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanı'nın kontrolünü bu sabah itibarıyla ele geçirdi.

Öte yandan Suriye ordusu, geri aldığı Cirah Hava Havalimanı çevresinde henüz bölgeden çekilmeyen terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla çatışıyor.