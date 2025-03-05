ABD seçimleri dengeleri değiştirdi: Ülkeler savunma bütçelerini artırıyor

Haber Merkezi

ABD seçimlerinden tüm dünya etkilendi.

Özellikle savaşları durdurma vaadi ile göreve gelen Başkan Donald Trump'ın bir önceki yönetime göre Ukrayna-Rusya savaşında farklı tavır alması tüm dengeleri altüst etti.

Bu nedenle diken üstündeki Avrupa'da, yeni bir savunma stratejisi üzerinde fikir birliği var.

Avrupa'nın bu tutumu dünya genelinde bir eğilimin başlamasına da neden oldu.

"YENİ SAVUNMA ÇAĞINDAYIZ"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını tanıttı.

Çok önemli ve tehlikeli zamanlardan geçildiğinin altını çizen von der Leyen, hazırlıklı olunmaması durumunda yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinin gerçek anlamda tehdit altında olduğunu ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın kararlı biçimde ve hızla harekete geçmesinin önemine işaret eden von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır." dedi.

Avrupa'nın, kısa vadede acil ihtiyaçları gözetmesi, Ukrayna'ya desteği sürdürmesi ve uzun vadede güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, bu nedenle perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesi liderlere bir mektup gönderdiğini anlattı.

ORTAK SAVUNMA SİSTEMİNE 150 MİLYAR EURO

"İkinci teklif, üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar euroluk kredi sağlayacak yeni bir araç olacak." diyen von der Leyen, bunun ortak savunma harcaması yapmakla ilgili olacağını, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, drone ve drone karşıtı sistemler gibi çeşitli kapasitelerin Avrupa genelinde artırılmasını içereceğini ifade etti.

Von der Leyen, bunun üye ülkelerin taleplerini bir araya getirmelerine ve birlikte satın almalarına ve Ukrayna'ya acil askeri ekipman sağlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

800 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA BÜTÇESİ

Planın üçüncü noktasının AB bütçesinin gücünü kullanmak olduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda savunma yatırımlarına fonları yönlendirmek için hızla adımlar atılabileceğini belirtti.

Von der Leyen, üye ülkelere savunma harcamalarını artırmak için uyum politikası programlarını kullanmak isteyip istemedikleri tercihini içeren seçenekler sunacağını anlattı.

Savunmaya katkı için AB içinde tasarruf ve yatırım birliği çalışmalarını hızlandırmayı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmeyi de hedefleyeceklerini ifade eden von der Leyen, "Avrupa sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa'nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir." dedi.

ALMANYA'DA YENİ KURULACAK HÜKÜMET ANLAŞTI

AB'den gelen bu adımdan sonra Almanya'da da benzer bir gündem var.

Erken genel seçimlerden sonra ülkenin yeni şansölyesi olması beklenen Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz, konuya ilişkin ülkesinin atacağı adımı duyurdu.

CDU ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) ittifakı ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmeleri öncesinde salı günü akşamı, ülkenin altyapısı ve savunma harcamalarıyla ilgili özel bir fon üzerinde anlaşmaya varıldı.

500 MİLYAR EUROLUK FON AÇIKLANDI

CDU lideri Friedrich Merz, 500 milyar euroluk özel fon sayesinde altyapıda ve savunma harcamalarında artışa gidileceğini açıkladı.

Merz, "Özgürlüğümüz ve kıtadaki barışa yönelik tehditler göz önüne alındığında, ne gerekiyorsa artık savunmamız için de geçerli olmalı." dedi.

SAVUNMA YATIRIMLARI EUROYU UÇURDU

Avrupa'daki bu silahlanma ve savunma yatırımı adımları ekonomiyi de etkiledi. Euro bu art arda gelen iki açıklama ile art arda iki işlem gününü de yükselişle kapattı.

Diğer yandan Avrupa'daki bu silahlanma girişimleriyle paralel Çin'den de benzer bir adım geldi.

ÇİN DE SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRIYOR

Çin hükümeti, bu yıl savunma bütçesini yüzde 7,2 oranında artıracağını açıkladı.

Yaklaşık 245 milyar dolara ulaşan bütçe planı, çarşamba günü Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık yasama toplantısında sunuldu.

Geçen yılla aynı olan ve önceki yıllardaki çift haneli rakamların çok altında kalan artış, ekonomideki genel yavaşlamayı yansıtmakla birlikte, dünya genelinde savunma harcamalarında planlanan artış eğilimiyle de uyumlu.