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Haber Merkezi

Dünyanın gözü kulağı 5 Kasım'da yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimlerinde.

Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris, kozlarını paylaşacak.

Kayıtlı olarak yaklaşık 170 milyon seçmenin bulunduğu ABD genelinde seçmenlerin 5 Kasım günü sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor. Bazı eyaletlerde ise seçmenler seçim gününden önce oylarını kullanabiliyor. Ülkede 60 milyondan fazla seçmenin erken oy kullanma uygulamasından faydalanacağı tahmin ediliyor

ABD, yeni başkanını seçmek üzere sandık başında. Seçim gününden önce ‘sandık başında’ olunabilmesini mümkün kılan neden, bazı eyaletlerde seçmenlere tanınan erken oy verme hakkı. Ülke genelindeki 170 milyona yakın seçmen 5 Kasım itibariyle yeni başkanı seçecek.

"SEÇMENLERİN TRUMP'I SEÇMESİNE İZİN VERMEDİ"

Ancak bu sistemde yaşanan bir sorun ortaya çıktı. Başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda oy vermek işlemindeki sorunu gösterdi.

Oy pusulası makinesinde, seçmen istese de Donald Trump'a oy veremiyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Trump, şu ifadeleri kullandı: