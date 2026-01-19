İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlali sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırılarını durdurmadığı bildirildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, farklı noktalarda hava saldırıları ve yoğun topçu atışları gerçekleştirildi.

HAN YUNUS VE DEYR BELAH HEDEF ALINDI

Yerel kaynaklar, Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin doğu kesimlerinin İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından vurulduğunu aktardı. Gazze Şeridi’nin orta bölümünde yer alan Deyr Belah kentinin doğu bölgelerinin de top atışlarının hedefi olduğu belirtildi.

GAZZE KENTİ VE CİBALİYA'DA YOĞUN ATEŞ

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bazı bölgeleri hem hava saldırılarıyla hem de topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi. Kuzeyde yer alan Cibaliya beldesinde ise hedef gözetilmeksizin ateş açıldığı bildirildi.

BÖLGEDE ENDİŞE ARTIYOR

Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen süren saldırılar, bölgede yaşayan siviller arasında endişeye yol açarken, saldırıların yol açtığı hasara ilişkin net bilgilere henüz ulaşılamadı.