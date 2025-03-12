ABD: Suriye'deki anlaşmadan memnunuz

AA

Suriye'de yaşanan tarihi gelişme, dünya tarafından da yakın takibe alındı.

Kuzey Suriye'de yıllardır PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteren SDG, Suriye hükümeti ile anlaştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

ANLAŞMA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

ABD, Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı..

Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.